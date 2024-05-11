Ev yangınına büyümeden müdahale edildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyündeki yangın ev yangını büyümeden söndürüldü.

Ev yangınına büyümeden müdahale edildi

Alınan bilgiye göre, Remzi Yıldız'a ait evin bitişiğinde bulunan kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Domaniç Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylülerin yangına hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangının tekrar tutuşmaması için soğutma çalışması yaptı.

Yoğun rüzgarın hakim olduğu köyde yangının büyümemesi büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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