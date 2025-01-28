Evcil hayvan sahiplendirme vaadiyle 110 milyon TL'lik vurgun: Şebeke çökertildi

Dosya süresince belirtilen yöntemlerle birçok kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 Ocak'ta yedi farklı ilde 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrasında bugün adliyeye sevk edildi.