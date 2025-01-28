Evcil hayvan sahiplendirme vaadiyle 110 milyon TL'lik vurgun: Şebeke çökertildi
7 ilde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplarla kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandıran 43 şüpheli, yakalandı. Hesaplarına 110 milyon 255 bin TL para giriş çıkışı olduğu tespit edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, yedisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 44 şüphelinin ülke genelinde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplar açtığı, vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandırdıkları belirlendi.
Dosya süresince belirtilen yöntemlerle birçok kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 Ocak'ta yedi farklı ilde 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrasında bugün adliyeye sevk edildi.
Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden yedisi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakırken, 33'ü ise tutuklandı.
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