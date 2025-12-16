Evcil hayvan sahipleri dikkat! Son gün 31 Aralık, yaptırmayanlara para cezası var
Evcil hayvan sahiplerine kedi ve köpek çipleri için tanınan ek süre sona eriyor. 31 Aralık'tan sonra kedi ve köpeklerine çip taktırmayanlara para cezası kesilecek. Haber: Beyzanur Özer
Bugüne kadar 1 milyondan fazla evcil hayvana çip takıldı.
31 Aralık'a kadar 6. ayını doldurmuş evcil hayvanına çip taktırmayanlara para cezası kesilecek.
Çipi olmayan hayvanların uçakla ya da otobüsle seyahati zorlaşacak ve yurt dışına çıkışı da mümkün olamayacak.
TAKILMASI BİR DAKİKA BİLE SÜRMÜYOR
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Orhan, hayvanların çip takılarak kayıt altına alınmasının o hayvanın sokağa terkini engelleyecek önemli bir avantaj olarak gördüklerini dile getirdi.
Uygulamaya ilişkin de bilgi veren Orhan, "İmplant edilmesi bir dakika bile sürmüyor. Kayıt işlemleriyle 5-10 dakikayı bulabiliyor." dedi.
Çip uygulaması veteriner hekimlerde, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapılabiliyor. Maliyeti karneyle birlikte ortalama 900 lira.
2026'DA FİYATLAR DEĞİŞECEK
Orhan, evcil hayvanına çip taktırmamanın cezasının yeni yıl ile birlikte 10 bin liraya çıkacağını da sözlerine ekledi.