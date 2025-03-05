Evcil hayvan sahipleri dikkat! Son tarih 31 Aralık 2025'e uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yaptı.



Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yerel yönetim, gerçek veya tüzel kişiler ile özel hayvan yaşamevleri tarafından, hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin, sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmesi ve hayvan pasaportunun oluşturulmasıyla yetkili, görevli ve sorumlu olacak.



ÖZEL HAYVAN YAŞAMEVİ



Bakanlıktan izin alınmak suretiyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince kurulan ve hayvanların barındırıldığı tesisler, "Özel hayvan yaşamevi" adını alacak.

Özel hayvan yaşamevleri, hayvan bakımevlerinden sahiplendikleri ev hayvanlarının ölüm ve kayıp bilgilerini il/ilçe müdürlüğüne süresi içerisinde bildirmekle sorumlu ve yükümlü olacak.



Özel hayvan yaşamevi, ev hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olup, ev hayvanlarını terk edemeyecek, sahiplendiremeyecek ve özel hayvan yaşamevinde Bakanlıktan alınan izinde yer alan kapasitenin üzerinde ev hayvanı barındıramayacak.



MİKROÇİP UYGULAMASI



Mikroçip, hayvanların iki skapula (kürek kemiği) arasına veya boynun kulağa yakın bölgesine yerleştirilebilecek. Genetik yatkınlığı olan bazı ırklarda ise bacak veya göğüs bölgesine takılabilecek.

BARINAK KELİMESİ KULLANILMAYACAK



Yapılan düzenlemeyle birlikte, "Barınak" ibaresi "Hayvan bakımevi" şeklinde değiştirildi. 1 Nisan başlangıç tarihi olmak üzere yürürlülükten kaldırıldı.



Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde, kaybolması halinde 7 gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirmesi gerekecek.



SON TARİH 31 ARALIK 2025

Tüm kedi ve köpek sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.