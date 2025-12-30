Evcil hayvanı olanlar dikkat! Yarın son gün

Evcil hayvanı olanlara zorunlu olan çip uygulamasında yarın son gün.

Çiple birlikte hayvanların aşıları ve yapılan tedaviler kaydediliyor ayrıca kaybolduğunda bulunmasını kolaylaştırıyor.

6'ıncı ayını doldurmasına rağmen çipi bulunmayan ked ve köpeklerin sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.

Bu işlemi yaptırmak için son gün 31 Aralık, yeni yılla birlikte para cezasının artması bekleniyor.

"SÜRE UZATILMALI"

Veterinerler çip uygulamasının süresinin tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle uzatılmasını talep ediyor.

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Orhan, mikroçip ve hayvan pasaportlarının yetişmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Orhan, "Mikroçip ile ilgili sorunumuz son 3 hafta içerisinde çözülmüş oldu ama karne sorunumuz hala büyük oranda devam ediyor." dedi.

ÇİP TAKTIRMA ÜCRETİ NE KADAR?

Çip uygulaması veteriner hekimlerde, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapılabiliyor.

Uygulamanın maliyeti ise karneyle birlikte ortalama 900 lira.

Çipi olmayan hayvanların uçakla, otobüsle seyahati zorlaşacak ve yurt dışına çıkışı mümkün olamayacak.