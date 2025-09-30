Evcil hayvanıyla alışveriş yapan kadına yumruklu saldırı

Küçükçekmece'de bir markette evcil hayvanıyla alışveriş yapan G.A. isimli kadın ile bir erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada erkek müşteri bilinmeyen bir nedenle G.A'ya yumruk attı. Saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay saat 12.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Markette evcil köpeği ile alışveriş yapan G.A, yanına gelen ismi öğrenilemeyen bir erkek ile tartışmaya başladı. Erkek şüpheli daha sonra G.A'ya yumruk attı.

Aldığı darbe sonrası G.A. yere düştü. Market çalışanlarının ve diğer müşterilerin araya girmesinin ardından şüpheli, olay yerinden ayrıldı.



KULAK ZARI PATLADI

Hastaneye kaldırılan kadının kulak zarının patladığı öğrenildi.

Darbedilen G.A, polise giderek şikayetçi oldu.



Şüpheli şahsın Muhammed A. olduğu belirlendi. Kısa sürede adresinde gözaltına alınan Muhammed A’nın (58) bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Saldırı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.