Evcil hayvanlara çip uygulamasında süre uzatılacak mı?

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Ecvil hayvanlara çip zorunluluğu uygulamasında süre 31 Aralık'ta sona eriyor.

Uygulama için sayılı günler kala çip tedarikinde zorluk yaşanıyor. Vatandaşlar ve veteriner hekimler, bu nedenle sürenin uzatılmasını istiyor.

Taleplerle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den bir açıklama geldi. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirişçi, başvuru ve işlem sayılarına göre süre uzatımı yapılabileceğini söyledi.



CEZASI NE KADAR?



Süre uzatılmazsa Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 31 Aralık tarihine kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

Tarihten önce başvuruda bulunanlara çipi taktıramasalar bile ceza kesilmeyecek.