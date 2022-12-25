Evcil hayvana mikroçip uygulamasında ek süre talep edildi

Evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere yönelik yürürlüğe giren mikroçip uygulamasında son tarih 31 Aralık’a sayılı günler kaldı.

Yaklaşık 5 milyon hayvana çip uygulaması yapılmadığını aktaran Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, "Türkiye’deki bütün kliniklerde ve tarım il ve ilçe müdürlüklerinde çip takılmaya devam edilse bile 24 saat esasıyla süre

sonuna kadar bu kadar hayvana mikroçip takılıp kayıt altına alınmasına imkan yok" dedi.

26 Şubat 2018 tarihinde 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmeliğe ilişkin evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi.



Bu çerçevede mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.

TEDARİK SORUNU YAŞANIYOR

Sürenin dolmasına 6 gün kalırken ülke genelinde 1 milyon 3 bin 810 hayvan kayıt altına alındı. Sürenin daralmasıyla yoğun talebin oluştuğu veterinerlerde ise mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, Sakarya’da da yaklaşık 50 bin evcil hayvanın olduğunu ve 16 binin kayıt altına alındığını aktardı.



"KAYIT ALTINA ALINMASINA İMKAN YOK"

Mikroçip uygulamasında verilen son tarihin uzatılması gerektiğini savunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, çip tedariki konusunda sıkıntıların yaşandığını belirtti.

"Dünyada yaşanan sıkıntıların Türkiye’ye yansımaları ve uygulamada şuanda yeteri kadar çip takılmamış olması sıkıntı oluşturuyor" ifadelerini kullanan Toker, Türkiye'de yaklaşık yüzde 20'lik kısıma çip takıldığğını düşündüklerini ifade etti.

Öte yandan uygulanmanın son günün daha ileri bir tarihe alınmasını istediklerini belirten Toker, "Bugün itibarıyla Türkiye’deki bütün kliniklerde ve tarım il ve ilçe müdürlüklerinde çip takılmaya devam edilse bile 24 saat esasıyla süre sonuna kadar bu kadar hayvana mikroçip takılıp kayıt altına alınmasına imkan yok" dedi.



"BÜYÜK ŞEHİRLERDE CİDDİ ÇİP SIKINTISI VAR"

Sakarya’da çip konusunda bir sorun olmadığını aktaran Toker, büyük şehirlerde ciddi br çip sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

"Vatandaşların asıl yaşayacağı sıkıntı, 31 Aralık sonrasında eğer çip uygulaması yapılmadıysa, beyanname sistemi getirildi, beyannamesi yapılmadıysa bu vatandaşlarımız cezai işlemlerle karşı karşıya kalacak" diyen Toker, cezanın 1 Ocak itibarıyla 3 bin 642 TL olacağını ifade etti.

"TÜRK VETERİNERLER ODASI VE BAKANLIK BUNU AŞMAK İÇİN UĞRAŞIYOR"

Kısa bir süre zarfında bütün evcil hayvanların kayıt altına alınamayacağını vurgulayan Toker, "Dünyada bir çip sıkıntısı zaten var. Aynısı hayvanlar içinde uygulanan çiplerde de var. Temin konusunda sıkıntı var. Türk Veterinerler Odası ve bakanlık bunu aşmak için uğraşıyor ama istediğimiz oranda mikroçip ve karneye ulaşamıyoruz" dedi.