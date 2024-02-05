Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Şubat evde bakım maaşı ödemesi

Evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor. İşte, 2024 Şubat evde bakım maaşı ödemesinde son bilgiler...



EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?



Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı maaş ödemeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



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