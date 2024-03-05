Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? (Evde bakım maaşı sorgulama)

Evde bakım maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, mart ayı ödemelerinin gerçekleşeceği tarihi araştırıyor. Evde bakım maaşı ödeme tarihleri, illere göre farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelerle ilgili vatandaşları zaman zaman bilgilendiriyor.

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Evde bakım aylığı sorgulamaları, e-Devlet üzerinden veya SMS yöntemiyle kontrol edilebiliyor. EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.