Evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Düzce’de bir genç, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Üniversitesiteden mezun olup ’de çalışmaya başlayan G.E. (29), Konuralp’teki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı inceleme sonucu G.E.’nin kendisini silahla vurarak ettiği ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğu belirtildi. Gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

