Evde çatışma çıktı, başından vuruldu: Bir ölü, sekiz gözaltı

Şanlıurfa'da husumetliler arasındaki silahlı çatışmada bir kişi öldü.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumetli iki grup arasında bir evde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

BAŞINDAN VURULDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SEKİZ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Yapılan çalışmalarda, çatışma sırasında olay yerinde bulunan sekiz kişi, tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.