Evde çıkan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

'ya bağlı Tayyip köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, evin yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

