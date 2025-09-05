Evde çıkan yangın ormana sıçradı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Safranbolu'ya bağlı Tayyip köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, evin yakınındaki ormanlık alana sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine bölgeye orman işletme ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.