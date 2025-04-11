Evde çıkan yangında hayatını kaybetti
70 yaşındaki Zeynep Damar, yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın merkeze bağlı Çiftlik köyünde Zeynep Damar'ın yalnız yaşadığı iki katlı evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Sobadan çıkan yangını fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR
Ekipler, evde yaptığı kontrolde Zeynep Damar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Damar’ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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