Evde çıkan yangında hayatını kaybetti

70 yaşındaki Zeynep Damar, yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde çıkan yangında hayatını kaybetti

merkeze bağlı Çiftlik köyünde Zeynep Damar'ın yalnız yaşadığı iki katlı evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Sobadan çıkan yangını fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve ekipleri sevk edildi. ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Ekipler, evde yaptığı kontrolde Zeynep Damar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Damar’ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde çıkan yangında hayatını kaybetti - 1 Yanan ev kullanılmaz hale geldi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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