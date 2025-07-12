Evde doğurduğu bebeğini çöpe attı

Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak’taki 5 katlı Tat Apartmanı’nın önünde ismi henüz öğrenilmeyen yabancı uyruklu kadın, giriş katındaki dairede dünyaya getirdiği bebeğini apartmanın önünde bulunan çöp konteynerine attı.

Kadın evine geri dönerken, konteynerden bebek sesi duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Konteynerden çıkarılan bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan anne ise doğum sonrası kanaması olduğu için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.