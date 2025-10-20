Edremit'te bir cinayet daha: Cezaevi firarisi olayı ile bağlantılı mı?
Edremit'te iki kişinin öldüğü, yedi kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma sürerken, ilçede bir evde ceset bulundu. Polis iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
Bir cezaevi firarisinin iki kişiyi öldürüp, yedi kişiyi yaralamasının ardından polisle çatışmasına sahne olan Balıkesir'in Edremit ilçesi, bir cinayetle daha sarsıldı.
Olay gece saatlerinde İkizçay Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir apartmanın zemin katındaki dairede kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Çilingir yardımıyla eve giren polis, Olcay Ö.'nün cesedine ulaştı.
Tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Olcay Ö.'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Edremit'te Mustafa Emlik isimli cezaevi firarisi uzman çavuş Kemal Ekri'yi şehit edip gasp ettiği aracıyla kaçarken bir kişiyi daha öldürmüştü.
Daha sonra yedi kişiyi de silahla yaralayan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.
