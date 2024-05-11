Evde kazanç platformlarında dolandırıcılık: Önce 5 bin lira avans verdiler sonra tüm paralarını aldılar

Sosyal medyadan iletişime geçerek 5 bin liraya kadar avans verip güven kazandıkları, sonra da kripto hesaplarda para kazandıracaklarını söyleyerek mağdurların bütün paralarını aldıkları belirlenen şüphelilere yakalandı. Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartına el konuldu.

Evde kazanç platformlarında dolandırıcılık: Önce 5 bin lira avans verdiler sonra tüm paralarını aldılar

Dolandırıcılar, sosyal medyada oluşturdukları "evde kazanç" platformlarıyla, iş arayanları dolandırdı. Sözde ek gelir vaadiyle, “yorum yap”, “yıldız ver”, “beğen, paylaş, puan ver” kazan denildi.

Şüphelilerin, mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçerek, 5 bin liraya kadar avans verip güven kazandıkları, sonra da kripto hesaplarda para kazandıracaklarını söyleyerek mağdurların bütün paralarını aldıkları belirlendi.

Evde kazanç platformlarında dolandırıcılık: Önce 5 bin lira avans verdiler sonra tüm paralarını aldılar - 1

TURNİKE YÖNTEMİ

Çete, haksız elde ettiği paraları farklı kripto hesaplara yatırıp ve farklı hesaplara havale ederek turnike yöntemi adı verdikleri yöntemle izi kaybettiriyordu. Organize dolandırıcılık çetesi, kendilerini ifşa etmemek için hesap kiralayıp, hesapçılar ise yatan paradan komisyon veya aylık ücret aldıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada oluşturdukları evde kazanç platformlarıyla iş arayanları dolandırdıkları belirlenen çete üyelerini 3 ay boyunca teknik takibe aldı.

Zanlıların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya ve Bolu'da eş zamanlı "Avans" adlı operasyon düzenlendi.

Evde kazanç platformlarında dolandırıcılık: Önce 5 bin lira avans verdiler sonra tüm paralarını aldılar - 2

TUTUKLANDILAR

Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı, ele geçirilen cep telefonları, SIM kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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