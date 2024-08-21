Evde koltukların altında uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Evde koltukların altında uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 1 kilo 600 gram sentetik kannabinoid, 45 gram kannabinoid üretiminde kullanılan kimyasal sıvı, hassas terazi, şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

GSM direğinde akıma kapılan elektrikçi öldü

GSM direğinde akıma kapılan elektrikçi öldü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'deki Suriye nüfusuna ilişkin açıklama: 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildi mi?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Türkiye'deki Suriye nüfusuna ilişkin açıklama: 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildi mi?

Karaman’da hapis cezası bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı

Karaman’da hapis cezası bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı

Önüne çıkan otomobile çarpan motosikletli havada takla attı

Önüne çıkan otomobile çarpan motosikletli havada takla attı

Adana'da oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı

Adana'da oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı

Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...