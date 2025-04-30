Evde köpekleri parçalayıp öldüren doktor 12 yavru köpeği daha katletmiş

Doktor Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde oturduğu eve götürdü.



Sahiplendirdikleri köpeklerle ilgili bilgi almak isteyen hayvanseverler, Duman'a ulaşamayınca evine gitti. Duman'ın karşı çıkmasına rağmen eve giren ve köpekleri göremeyen hayvanseverler, köpekleri öldürüldüğü şüphesiyle şikayette bulundu.



TUTUKLANDI



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Duman, gözaltına alındı.



Duman'ın cep telefonunda çok sayıda köpek ve kedi videosu ile fotoğrafı tespit edildi. Bunların bir kısmının ölü olduğu belirlendi.



Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntülerde Duman'ın köpeklerle binaya girdiği görülürken, köpeklerin evden çıkış görüntülerine rastlanmadı.

Duman, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



12 YAVRU KÖPEK DAHA KAYIP



Muhammet Mustafa Duman'ı ilan üzerine ulaşıp sahiplendiği 12 yavru köpeği daha aynı şekilde öldürdüğü iddia edildi.

Duman'ın, şimdiye kadar sahiplenip öldürdüğü ileri sürülen köpek sayısı 26'ya ulaştı.