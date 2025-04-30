Evde köpekleri parçalayıp öldüren doktor 12 yavru köpeği daha katletmiş
Ankara'da sahiplendiği 14 yavru köpeği öldürdüğü tespit edilen doktor Muhammet Mustafa Duman'ın 12 yavru köpeği daha katlettiği iddia edildi.
Doktor Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde oturduğu eve götürdü.
Sahiplendirdikleri köpeklerle ilgili bilgi almak isteyen hayvanseverler, Duman'a ulaşamayınca evine gitti. Duman'ın karşı çıkmasına rağmen eve giren ve köpekleri göremeyen hayvanseverler, köpekleri öldürüldüğü şüphesiyle şikayette bulundu.
TUTUKLANDI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Duman, gözaltına alındı.
Duman'ın cep telefonunda çok sayıda köpek ve kedi videosu ile fotoğrafı tespit edildi. Bunların bir kısmının ölü olduğu belirlendi.
Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntülerde Duman'ın köpeklerle binaya girdiği görülürken, köpeklerin evden çıkış görüntülerine rastlanmadı.
Duman, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
12 YAVRU KÖPEK DAHA KAYIP
Muhammet Mustafa Duman'ı ilan üzerine ulaşıp sahiplendiği 12 yavru köpeği daha aynı şekilde öldürdüğü iddia edildi.
Duman'ın, şimdiye kadar sahiplenip öldürdüğü ileri sürülen köpek sayısı 26'ya ulaştı.
"KÖPEKLER CAMDAN KAÇARAK GİTMİŞ"
Duman'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Duman, nisan ayı başında tanımadığı bir kişiden 5 yavru köpek sahiplendiğini belirterek, "İnternette ilanda görmüştüm. Köpekleri sağlıklı bir şekilde teslim aldım. Hekim olarak görev yapıyor olmam nedeniyle hafta içi farklı bir ikamette kalıyorum. Hafta sonları ise başka bir yerdeki müstakil evimde kalıyorum." dedi.
Sahiplendiği 5 adet yavru köpeğin evin mutfak balkonundaki açık camından kaçtığını öne süren Duman, "Camın açık olmasının sebebi evi havalandırmaktı. Hafta içi ikametimde bulunmadığım sırada köpeklerin beslenmesini sağlamak için yeteri kadar yiyeceği beslediğim alana bırakıyorum. Ayrıca hafta içi bir veya iki gün kontrol amaçlı evime gidip geliyorum. Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine yahut ölüsüne rastlamadım." dedi.
"DUVARDAKİ KIRMIZI LEKELER BOYADIR"
Duman, 5 köpeğin kaçmasına müteakip 26 Nisan'da yine internetten ilan veren bir kişiyle irtibata geçip 3 adet yavru köpek sahiplendiğini söyledi.
"Köpekleri yıkadım. Dosya arasında yer alan ve tarafıma gösterilen ön inceleme tutanağındaki poşet üzerinde görülen yavru köpek benim yıkadığım köpek olup, orada her ne kadar hareketsiz kanlar içinde yattığı iddia etmiş ise de gerçeği yansıtmamakla beraber süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir." diye savunma yapan Duman, köpeğin ölü olmadığını savundu.
Görüntü inceleme tutanağında yer alan duvardaki kırmızı lekelerin ise hobi maksatlı boyadığı duvarın belli bir kısmını gösterdiğini sözlerine ekleyen Duman, "Her ne kadar kırmızı lekeler kan olarak değerlendirilmiş ise de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Bu lekeler boyadır. Bahsi geçen sahiplendiğim son 3 adet yavru köpek de 27 Nisan Pazar günü duşta olduğum sırada aynı şekilde mutfağın balkon camından, havalandırmak için açtığım boşluktan kaçıp gitmişler." dedi.
Duman, evine girmeye çalışan hayvanseverlerden şikayetçi olduğunu söyleyerek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
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