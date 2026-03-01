Evde kurşun eritmek isterken canından oldu
01.03.2026 02:40
Polis ve AFAD ekipleri evde inceleme yaptı.
Erzincan'da evinin mutfağındaki ocakta erittiği kurşunun patlaması sonucu yaralanan 43 yaşındaki Muhammed A., hastanede hayatını kaybetti.
Erzincan Mimarsinan Mahallesi 1206'ncı Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Muhammet A. gece yarısı ocakta kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi.
Komşuların durumu acil çağrı merkezine bildirmesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan Muhammet A., ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Muhammet A., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.