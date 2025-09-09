Evde mahsur kalan çocuk için iş makineli operasyon

Adana'da evde mahsur kalan çocuk, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, apartmanın ikinci katında oturan bir kadın, çöp atmak için bebeğini bırakıp aşağı indi.

Çöpü atıp geri geldiğinde kapının anahtarını almadığını fark eden kadın evde bebeği mahsur kalınca yardım istedi.

Bunun üzerine çevrede bulunan bir iş makinesi operatörü yardıma geldi.

İş makinesi apartmana yaklaşıp ikinci kata doğru kovasını uzattı.

Daha sonra iş makinesi kovasının üzerine ahşap merdiven konularak bir kişi balkondan içeri girdi.

Şahıs bebeği alıp kapıyı da açarak annesine teslim etti.