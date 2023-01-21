Evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir gence bilgisayar oyunu oynadığı sırada sokaktan açılan ateş sonucu mermi isabet etti. Talihsiz genç hayatını kaybederken, polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti

'in Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan 27 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Mahluf'a, sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu camdan giren mermi isabet etti.

Evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti - 1

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mahluf'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti - 2

Mahluf'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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