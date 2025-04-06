Evde otururken, Silivri'de tutuklu olduğunu öğrendi!

İstanbul'da karıştığı üçü hırsızlık, biri ise küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlarından yakalan K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyip, kendisini Gizem Y. olarak tanıtarak, TC kimlik numarasını verdi.

Olay Bursa'da yaşandı. Gemlik'te 17 yaşındaki K.D., bir arkadaşı aracılığıyla sahte kimlik edindi. Söz konusu kişi, kuzeni olan Gizem Y.’nin kimlik bilgilerini, K.D.’ye verdi.

Kimlik bilgileri bir başkası tarafından kullanılan üniversite öğrencisi Gizem Y., mahkeme celbiyle hırsızlıktan tutuklu olduğunu öğrendi.

Gizem Y. ise yaşadığı psikolojik sorunlar ve çaresizlik sonucu üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Avukat Kapar yaptığı araştırmada, vekaletini aldığı Gizem Y.'nin, hırsızlık ve küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu bilgisine ulaştı.

İstanbul'daki bir giyim mağazasından hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında ailesi ile birlikte şok yaşayan Gizem Y., arkadaşı olan Avukat Kemal Kapar'dan yardım istedi.

Olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü birinci sınıf öğrencisi Gizem Y.’nin, 2024 Ocak ayında, Gemlik'te evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı.

GERÇEK GİZEM DE SAHTE GİZEM DE DURUŞMAYA KATILDI



Avukat Kemal Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldı.

Gizem Y., hakkında hırsızlık suçundan açılan davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, adının Gizem Y. olduğunu söyleyen tutuklu sanık K.D. de duruşma salonunda hazır bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Gizem Y. ifadesinde, şunları söyledi:

"Hakim Bey, ben suçsuzum. Cezaevinde değilim. Mağdur oldum. Hayatım boyunca da İstanbul'a hiç gitmedim. Yaşadığım bu sıkıntılar nedeniyle üniversite eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. Artık evden dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımla buluşamıyorum.

Kimlik bilgilerim çalındığı için, daha önce Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade vermiştim. Daha sonra bilgilerimi çalan kişinin, hayatımda hiç gitmediğim İstanbul'da birçok suça karıştığını öğrendim. Durumun düzeltilmesini talep ederim."