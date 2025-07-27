Evde piknik tüpü patladı: 3 yaralı
Gaziantep'te bir evde piknik tüpü patladı. Yangın çıkan evde mahsur kalan 3 kişi yaralandı.
Gaziantep merkez Şahinbey ilçesi Fırat mahallesindeki 2 katlı binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ekipler, evdeki 3 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Hafif şekilde yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
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