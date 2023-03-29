'Evde sabun paketleme' ilanıyla 52 bin lira vurgun

E-Devlet sisteminden kontrol ettiğinde onların tanıttığı yerin Maliye Bakanlığı onaylı olarak göründüğünü dile getiren Demirci, "Sürekli para istemeye devam ettiler. 18 bin lira istediler, onu da gönderdim ama gelmediğini söylediler. Ben bankayı aradım, paranın gittiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.



Demirci, ilerleyen günlerde ise tekrar bankayla uğraşmamak için 18 bin lira gönderdiğini söyledi.



“BENİ TEHDİT EDEREK YİNE PARA İSTEDİLER"



Demirci, dolandırıcıların paranın gelmediğini söylemesi üzerine, “Ben iyice şüphelendim ve bankayı arayarak işlemi iptal ettirmek istedim ama para gittiği için iptal ettiremedim. Telefonda konuştuğum kişi mağdur edilmeyeceğimi, gecikme olmaması için parayı tekrar istediklerini söylediler." dedi.



Dolandırıcıların 10 bin lira daha istediklerini söyleyen Demirci, o parayı da gönderdiğini sözlerine ekledi.



Demirci şöyle devam etti:



"Ben hala paramın iade edileceğini beklerken beni tehdit ederek yine para istediler. Vergi borcu çıkaracaklarını, mahkemelerde dolanacağımı, parayı göndermeye mecbur olduğumu söylediler. Para isteyince telefondaki kişi, başka paramın olmadığını, gönderdiğim paraları da kredi çekerek gönderdiğimi söyledim. Bende başka para olmadığını anlayınca cevap vermemeye başladılar artık. Ben bir süre daha bekledim paramın iade edilmesini ama edilmedi."



Pazar günü savcılığa giderek şikayetçi olduğunu dile getiren Demirci, dolandırıcıların kendisini engelledikten sonra dolandırıldığını anladığını ve kabullenmeye çalıştığını ifade etti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin