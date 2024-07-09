'Evde sabun paketleme' ilanıyla dolandırıcılık: 4 ilde 11 kşi gözaltında

Elazığ merkezli 4 ilde mağdurları 'Evde sabun paketleme işi' vaadiyle dolandıran 11 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.

'Evde sabun paketleme' ilanıyla dolandırıcılık: 4 ilde 11 kşi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından , Mersin, Adana ve Diyarbakır'da, mağdurları 'Evde sabun paketleme işi' vaadiyle dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.

Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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