Evde sahte şarap üretip satıyorlardı: 2 gözaltı

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi Atatürk Mahallesi ve Şirince Mahallesinde B.Ç. ve M.Ç. isimli şüphelilerin kaçak şarap üreterek kendilerine ait iş yerlerinde sattıkları öğrendi.

Bugün 4 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin TL dolayında bin 297 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.