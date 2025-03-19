Evde tünel açıp izinsiz kazı yapan şüpheliler yakalandı

Düzce Valiliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine iki katlı bir eve operasyon düzenlendiğini duyurdu.



Evde bir metre genişliğinde ve 10 metre derinliğinde çukur olduğu, çukurun devamında ise 15 metre uzunluğunda tünel kazıldığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA KAZI MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ



Ev ve bahçesinde yapılan aramada, iki merdiven, iki kazma, iki çapa, 4 kürek, iki metre uzunluğunda demir şiş, 30 metre uzatma kablosu, elektrikli vinç, benzinli su pompası, toprak burgu makinesi ve el arabası ele geçirildi.



Olayla ilgili yakalanan üç şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.