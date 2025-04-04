Evde uyuşturucu satışına 8 yıl 4 ay hapis

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya, sanık E.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 9 Ağustos 2024'te Sarıçam Mahallesi'ndeki evinde sigara paketine gizlediği 7,36 gram uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.



Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, E.S.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan cezalandırılmasını istedi.



E.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.