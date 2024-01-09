Evde vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ailesi tarafından evde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evde vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir evde, 27 yaşındaki Maruf Satıcı, ailesi tarafından evde havalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Durumu ağır olan gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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