Evde yakılan mangal can aldı

5 Aralık’ta sabah saatlerinde Sur ilçesi Kervanpınar Mahallesi’nde elektrik sobası ile ısınan Çiftçi ailesi, köyde elektriklerin kesik olması nedeniyle soğuk havanın da etkisiyle mangal yaktı.



2 mangal yakan Seyfettin Çiftçi, birini babası İzzettin Çiftçi ile annesi Remziye Çiftçi’nin odasına, diğerini de kendi odalarına koydu. Sabah kalktığında kız çocukları E. Ç. (4) ve E.Ç.’yi (3) baygın halde gören Seyfettin Çiftçi, gittiği anne ve babasının olduğu odada aynı manzarayla karşılaştı.



2 TORUNUYLA BİRLİKTE YOĞUN BAKIMA ALINDI Çiftçi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzettin ve Remziye Çiftçi ile torunları ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan İzzettin Çiftçi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedilirken, Remziye Çiftçi ile 2 torunu da yoğun bakıma alındı.



Torunlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken Çiftçi, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede fenalaştı. Sağlık görevlilerin müdahale ettiği Çiftçi kurtarılamadı. 42 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Çiftçi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde Kervanpınar Mahallesi’ne defnedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin