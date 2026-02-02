Evde yangın çıktı, 26 kedi öldü

Sivas Çarşıbaşı mahallesinde N.H.’ye ait 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.

Sadece kedilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında 26 kedi dumandan zehirlenerek öldü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı dumandan etkilenen 10 kedi ise kentteki bir veterinerde tedaviye alındı.