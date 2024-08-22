Evdeki çelik kasadan paket paket uyuşturucu çıktı: Sahibi tutuklandı

Samsun'da bir evdeki çelik para kasasında paketler halinde 480,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kasanın sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evdeki çelik kasadan paket paket uyuşturucu çıktı: Sahibi tutuklandı

Olay, ’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Y.A.'nın evine düzenledi.

Yapılan aramalarda çelik para kasası içinde 6 paket halinde 480,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.A. madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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