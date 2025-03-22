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Evdeki cesedin ardındaki dram: “Ben üç gün yaşarım, yaşamam… Durumum çok kötü”

Sakarya’da kanser ve KOAH hastası olan Sedat Üner, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Üner’in ardında “Durumum çok kötü” yazılı not bıraktığı görüldü.

Evdeki cesedin ardındaki dram: “Ben üç gün yaşarım, yaşamam… Durumum çok kötü”

’da yaşayan kanser ve hastası Sedat Üner, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, dün gece Karasu ilçesinde yaşandı. ve KOAH hastalığı sebebiyle tedavi gören Sedat Üner, iki gün önce hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamadı.

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KOMŞULARINA KAPIYI AÇMADI

Tek yaşayan Üner’e düzenli olarak yemek götüren komşuları, dün gittikleri evde, kapı açılmayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Eve giren itfaiye ile sağlık ekipleri, oturma odasında Sedat Üner’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Evdeki cesedin ardındaki dram: “Ben üç gün yaşarım, yaşamam… Durumum çok kötü” - 2 Olay Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşandı

NOT BIRAKMIŞ: DURUMUM ÇOK KÖTÜ

Polis ekiplerinin incelemesinde Üner’in, “Ben üç gün yaşarım, yaşamam. Durumum çok kötü.” yazılı not bıraktığını belirledi.

Üner, Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü’ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

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