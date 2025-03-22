Evdeki cesedin ardındaki dram: “Ben üç gün yaşarım, yaşamam… Durumum çok kötü”
Sakarya’da kanser ve KOAH hastası olan Sedat Üner, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Üner’in ardında “Durumum çok kötü” yazılı not bıraktığı görüldü.
Sakarya’da yaşayan kanser ve KOAH hastası Sedat Üner, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, dün gece Karasu ilçesinde yaşandı. Kanser ve KOAH hastalığı sebebiyle tedavi gören Sedat Üner, iki gün önce hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamadı.
KOMŞULARINA KAPIYI AÇMADI
Tek yaşayan Üner’e düzenli olarak yemek götüren komşuları, dün gittikleri evde, kapı açılmayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
Eve giren itfaiye ile sağlık ekipleri, oturma odasında Sedat Üner’in cansız bedeniyle karşılaştı.
NOT BIRAKMIŞ: DURUMUM ÇOK KÖTÜ
Polis ekiplerinin incelemesinde Üner’in, “Ben üç gün yaşarım, yaşamam. Durumum çok kötü.” yazılı not bıraktığını belirledi.
Üner, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü’ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.
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