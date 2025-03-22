Evdeki cesedin ardındaki dram: “Ben üç gün yaşarım, yaşamam… Durumum çok kötü”

Sakarya’da yaşayan kanser ve KOAH hastası Sedat Üner, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.



Olay, dün gece Karasu ilçesinde yaşandı. Kanser ve KOAH hastalığı sebebiyle tedavi gören Sedat Üner, iki gün önce hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamadı.

Üner hem kanserle hem de KOAH'la mücadele ediyordu

KOMŞULARINA KAPIYI AÇMADI



Tek yaşayan Üner’e düzenli olarak yemek götüren komşuları, dün gittikleri evde, kapı açılmayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.



Eve giren itfaiye ile sağlık ekipleri, oturma odasında Sedat Üner’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşandı