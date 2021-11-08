Evdeki cinayette 5 gözaltı

Esenler'de ölü bulunan Ozan Oğuz'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'ndeki bir evde toplanan 6 kişi sabaha kadar eğlendi. Daha sonra evden silah sesi geldi.



İntihar ihbarı üzerine eve gelen polisler Ozan Oğuz'un başından vurulmuş cansız bedenini buldu.



Polis, o sırada evde bulunan T.D ve B.K'yı gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerde, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin çelişkili ifadeler vermesi üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay saatinde evden 2 erkek ve 1 kadının panik halinde çıktığını belirledi.



Çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen E.T, İ.U. ve B.T. de yakalanarak, gözaltına alındı.



Evde bulunan 5 kişinin sorgulanmasının ardından olayın cinayet olduğu tespit edildi.



Toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.