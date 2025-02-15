Evdeki kanepeyi yaktı, iki kişi dumandan etkilendi

Olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Yıldız Köşk Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki E.Ö., yaşadığı evdeki kanepeyi ateşe verdi. Çıkan yangında 17 yaşındaki E.Ö. ile babası N.B. dumandan etkilendi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik onarım ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri apartmanın 5'nci katına merdiven uzatarak müdahale etti. Ekiplerce kanepede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Evde dumandan etkilenen baba N.B'ye ambulansta müdahale edilirken, 17 yaşındaki E.Ö. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.