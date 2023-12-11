Evdeki oksijen tüpü patladı: Amca ile yeğeni yaralandı

Oksijen tüpünün çok güvenli olduğunu düşünüyorduk ama değilmiş. Böyle şeyleri evde bulunduracaksak da kesinlikle teknik bilgiye sahip kişilerin yardımı ile yapılması gerekiyor.''



''KULLANILMIYORSA EVDE BULUNDURMAYIN''



Oksijen tüplerini evde bulundurmanın ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirten Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Sabriye Dayı ise “İnsanlar, Covid pandemisinde kullanılan bu oksijen tüplerinin zararsız olduğunu ve evde kalabileceğini düşünüyorlar. Ancak bunlar basınçlı tüpler. Bir şekilde uzun süre kalımda bir sıkıntı, kaçak olabilir. Farklı bir mekanizması bozulabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kullanılmıyorsa, oksijen tüplerinin evden uzaklaştırılması gerekiyor. Eğer bir hasta için kullanılıyorsa, bununla ilgili teknik desteğin aralıklarla alınması lazım.'' diye konuştu.

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