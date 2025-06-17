Evdeki yangın üç kişiyi hastanelik etti
Samsun'da bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında üç kişi dumandan etkilendi.
Zeytinlik Mahallesi Baturay Sokak'ta Ş.D'ye (41) ait üç katlı apartmanın en üst katında elektrik süpürgesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın sırasında evde bulunan Ş.D, B.D. (11) ile Y.A.D. (17) dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri de yangın sırasında bölgede güvenlik önlemi aldı.
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