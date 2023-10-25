Evden cephanelik çıktı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gökçebey ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.
İsmi açıklanmayan bir şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 449 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 115 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 7.62 çap piyade tüfeği fişeği, 21 adet 7.62 çap piyade tüfeği fişek çekirdeği, 3 adet döner bıçağı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen 15 gram bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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