İzmir'de 5 Nisan 2016 gecesi ihbar üzerine bir apartmana baskın yapan polis, tarife göre bir dairenin kapısını kırıp içeri girdi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, çok geçmeden yanlış daireye girdiğini fark eden polis, bu kez üst kattaki evin kapısını kırdı. Fakat polis ekipleri yine yanlış daireye girmişti. Aynı anda yan dairenin kapısı açıldı ve polis nihayet doğru adresi buldu.

Evdeki 3 kişi gözaltına alınırken, üzerlerinden ve evden 3 adet kimlik, ev yapımı patlayıcı, silah ve notlar çıktı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yasa dışı örgüt üyeliği ve 10'u aşkın ağır suçtan açılan dava 8 Mart'ta beraatle bitti. Mahkeme gerekçeli kararında, arama kararının usule aykırı olduğunu, bulunduğu ileri sürülen bombaların tutanağa yazılmadığını vurgulayarak, usule aykırı kararla elde edilmiş delillerin hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.

Gerekçeli kararda, aramanın savcının sözlü emrine istinaden yapılıp sonradan yazılı emre çevrildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Arama nedenini oluşturan fiil, aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut, emrin geçerli olacağı sürenin (tutanakta) olmadığı, aramanın usulüne uygun alınmış kararına istinaden yapılmadığı, delillerin hukuka aykırı olduğu kabul edilmiştir. Sanıklara ait evi bulup aramadan önce iki ayrı evi yanlışlıkla aradıkları anlaşılmaktadır. Bombaların resimleri istenilmiş, bir kısım resmin değiştirilme tarihinin suç tarihi 2016 olmasına rağmen 2009 olduğu anlaşılmıştır."