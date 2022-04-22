Evden çıkartılan çift, 9 aylık bebekleriyle parka sığındı

Adana'da evden çıkartılan Mahmut Gündoğdu ile dini nikahlı eşi Nazlı Öner, 9 aylık bebekleri Nefes ile birlikte sokakta kaldı. Geceyi parka geçiren ve maddi durumlarının iyi olmadığını belirten çiftin eve yerleştirilmesi için kaymakamlık çalışma başlattı.

Haberler - DHA 22.04.2022 - 13:08 | Son Güncelleme : 22.04.2022 - 13:09

Evden çıkartılan çift, 9 aylık bebekleriyle parka sığındı

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'da bir çift, ev sahibiyle anlaşamadıkları için evden çıkarıldı.

Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Mahmut Gündoğdu'nun(30) ev sahibi, bir yakınını taşınacağını belirterek evden çıkmasını istedi.

Davulculuk yaparak geçimini sağlayan Gündoğdu, ev sahibini ikna edemeyince dini nikahlı eşi Nazlı Öner(20) ile 9 aylık bebeği Nefes'i de alarak evden çıktı.

Eşyalarını bir araca yükleyip, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Parkı’na bırakan çift, Öner'in ailesinin yanına gitti. Kadının ailesi de çifti kabul etmeyince Gündoğdu ile Öner, bebekleriyle birlikte geceyi parkta geçirdi.

"REZİL OLDUK, YARDIM BEKLİYORUZ"

Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, parktaki eşyaları görünce ailenin yanına gitti. Esnaf, evsiz kaldığını öğrendiği aileye kahvaltı getirip, durumu polise bildirdi.

Maddi durumu olmadığı için yeni bir ev tutamadığını anlatan Gündoğdu, "Ev sahibiyle sorun yaşayınca çıkmak zorunda kaldık. Gece eşimin ailesinin evine gittik ancak kardeşi sorun çıkarttı. Yeni bir ev bulacak durumum olmadığı için parka geldik. Çocuğum ve eşimle birlikte rezil olduk" diye konuştu.

Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Seyhan Kaymakamlığı ile mahalle muhtarı Vedat İnce, aileye ev bulunması için çalışma başlattı.

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