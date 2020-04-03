Evden çıkmayanlara kurye kılığında uyuşturucu servisi

NTV Haber 03.04.2020 - 16:44
İstanbul'da corona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan kişilere kurye kılığına girerek uyuşturucu satan 52 kişi gözaltına alındı.
Corona virüs önlemleri nedeniyle çok sayıda insan evlerinden çıkmıyor. Polis uyuşturucu satıcılarının kurye kılığında evlere servis yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
10 ilçede 14 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 43'ü Türk, 9'u yabancı uyruklu 52 kişi piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu ile yakalandı.
Yakalanan 52 kişiden 11'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 41 kişi tutuklandı.