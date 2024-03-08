Evden çıktı bir daha dönmedi: 50 kişilik ekiple aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ



Yeniceköy Mahallesi çevresinde dün arama yapan ekipler, bugün göletler mevkisinde ve meskun mahallelerde çalışma yürütüyor.



AFAD koordinesinde jandarma, İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve İHH'dan oluşan 50 kişilik ekip, Esenköy ve Akıncılar mahallelerinde arama yaptı.



Ekipler, ihbarlara göre arama alanlarını genişletiyor.

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