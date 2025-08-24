Evden çıktı, bir daha geri dönmedi: 90 yaşındaki adamdan günlerdir haber yok

İstanbul'da 90 yaşındaki Alzheimter hastasından haber alınamıyor.

Olay, 15 Ağustos günü meydana geldi. Arnavutköy'de yaşayan Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Bayraktar'ın en son Arnavutköy Merkez Camisi çevresinde ve Arnavutköy Devlet Hastanesi çıkışında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği, sonrasında kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaybolan yaşlı adam için ailesi fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı afişleri bastırarak esnafa dağıttı, cadde ve sokaklarda Bayraktar'ı aramaya başladı.

Yakınları, kadınlar ve çocuklar sokak sokak gezerek yaşlı adamı görenlere sorular sordu.

Aile, Yusuf Bayraktar'ın hayatından endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Polis ve AFAD ekipleri de bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çayırlık ve kırsal alanlarda drone destekli yapılan aramalar sürüyor.