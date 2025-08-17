Evden çıktı, bir daha ulaşılamadı: 86 yaşındaki kayıp adam aranıyor
Çorum'un İskilip ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 86 yaşındaki adamı bulmak için çalışma başlatıldı.
Çorum'da 86 yaşındkai Eldivas Babayiğit'ten haber alınamıyor.
İskilip ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Eldivas Babayiğit, dün saat 16.00 sıralarında evinden çıktı.
Babayiğit, akşam saatlerine kadar eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve zabıta ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Tünel mevkisinde yoğunlaştırılan aramalarda arama-kurtarma köpeği de kullanıldı.
Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda Babayiğit'e henüz ulaşılamadı.
