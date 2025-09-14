Evden çıktı, haber alınamadı: Cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da dünden bu yana haber alınamayan kişinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

'nın Eyyübiye ilçesi Karaali Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Demir, dün ava gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucunda Demir'e ait eşya, Bakırtaş Mahallesi'nden geçen sulama kanalının kenarında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu ulaşılan Demir'in cansız bedeni kanaldan çıkarıldı.

Demir'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

