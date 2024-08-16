"Evden eve nakliyat" ile göçmen kaçakçılığı

İstanbul’da daha önceden görüştüğü göçmenleri bir ormanlık alandan üzerinde evden eve nakliye reklamları olan kamyonetle alan şüpheli, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçıracağı göçmenlerle birlikte Arnavutköy’de yakalandı.

"Evden eve nakliyat" ile göçmen kaçakçılığı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde önceden iletişim kurduğu göçmenleri para karşılığında yurt dışına kaçırma vaadinde bulunan kaçakçı, ormanlık alanda göçmenlerle buluşup evden eve nakliyat reklamları bulunan bir kamyonetin kasasına şüphelileri doldurdu.

İşlek olmayan yolları kullanarak Kırklareli’ne götürmeyi planladığı göçmenleri daha sonra kaçak yollarla Bulgaristan’a kaçıracağı öğrenilen Sercan Demir isimli kaçakçı kısa süreli durakladığı esnada, bir vatandaş kamyonetten gelen seslerden şüphelenip polise ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarlar doğrultusunda kamyonetin olduğu noktaya gelen polis ekipleri kamyonet içerisindeki 15 Afgan, 4 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni ve kaçakçılığı yapan Sercan Demir’i yakaladı.

Demir gözaltına alınarak Yavuz Selim Polis Merkezi’ne götürülürken göçmenler ise İl Göç İdaresi’ne gönderildi. 

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