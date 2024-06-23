Evden eve nakliye kamyoneti devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, F.Y.’nin sürücülüğünü yaptığı 55 AIV 668 plakalı üzerinde yük taşıma asansörü bulunan kamyonet, Sarıkoyak Mahallesi girişinde Tarsus istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.



3 kişinin olduğu aracın kaza yaptığı bölgeye sağlık, itfaiye arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.



Bir kişinin yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü bilgisi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.