Evden eve nakliye kamyoneti devrildi: 1 yaralı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde evden eve taşıma yapan işletmeye ait asansörlü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Evden eve nakliye kamyoneti devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, F.Y.’nin sürücülüğünü yaptığı 55 AIV 668 plakalı üzerinde yük taşıma asansörü bulunan kamyonet, Sarıkoyak Mahallesi girişinde Tarsus istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

3 kişinin olduğu aracın kaza yaptığı bölgeye sağlık, itfaiye arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü bilgisi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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