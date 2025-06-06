Evden kokular geldi, üç gündür öldüğü ortaya çıktı
Aydın'da üç gündür haber alınamadığı öğrenilen 70 yaşındaki Kamil Tığsız, evinde ölü olarak bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde mahalleli, yalnız yaşadığı öğrenilen Kamil Tığsız'ın (70) evinden kötü kokuların geldiğini fark etti.
Üç gündür haber alınamayan yaşlı adamın hayatından endişe eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
Yapılan incelemede Tığsız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm sebebinin belirlenmesi için Tığsız'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna sevk edildi.
Yaklaşık ÜÇün önce hayatını kaybettiği tespit edilen Tığsız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Aydın Efeler
- Polis