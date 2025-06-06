Evden kokular geldi, üç gündür öldüğü ortaya çıktı

Aydın'da üç gündür haber alınamadığı öğrenilen 70 yaşındaki Kamil Tığsız, evinde ölü olarak bulundu.

Evden kokular geldi, üç gündür öldüğü ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde mahalleli, yalnız yaşadığı öğrenilen Kamil Tığsız'ın (70) evinden kötü kokuların geldiğini fark etti.

Üç gündür haber alınamayan yaşlı adamın hayatından endişe eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Yapılan incelemede Tığsız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evden kokular geldi, üç gündür öldüğü ortaya çıktı - 1 Olay yeri

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli olarak değerlendirilen sebebinin belirlenmesi için Tığsız'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna sevk edildi.

Yaklaşık ÜÇün önce hayatını kaybettiği tespit edilen Tığsız’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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