Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

Bursa'da bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kadının ölümü, evden gelen kötü kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

Haberler - İHA 09.06.2022 - 06:10

Evden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı

Osmangazi ilçesi Kocanaip Mahallesi Doktor Ekrem Paksoy Sokağı'nda oturan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Hatice Arslan'ın (44) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından eve girince Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde Arslan'ın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Komşuları Arslan'ı en son 2 hafta önce eve girerken gördüğü öğrenildi.

Hatice Arslan'ın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...